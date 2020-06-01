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Finance.ua: Що таке «зелені»
облігації та чому українцям...

Finance.ua: Що таке «зелені» облігації та чому українцям...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 03:51

Finance.ua: Що таке «зелені» облігації та чому українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Про особливості «зелених» облігацій та вигоди, окрім доходів
Повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало нищівного удару по економіці та інфраструктурі й спричинило масштабні екологічні проблеми. Для їхнього вирішення необхідні значні інвестиції.

Дивися повний текст Що таке «зелені» облігації та чому українцям варто звернути увагу на цей фінансовий інструмент
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