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Finance.ua: Що таке «зелені» облігації та чому українцям...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 бер, 2025 03:51
Пропонуємо до обговорення:
Про особливості «зелених» облігацій та вигоди, окрім доходів
Повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало нищівного удару по економіці та інфраструктурі й спричинило масштабні екологічні проблеми. Для їхнього вирішення необхідні значні інвестиції.
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