Золото. Львів.

Додано: Сер 23 кві, 2025 11:02

В том что в банках слитков не бывает. Они их не имеют возможности завезти во время войны. Разве что сдаст население или банк купит у тех кто завозит контрабандой. Если вам надо шашечки а не ехать - побегайте по банкам. Шансов в банке купить золото конечно чуть больше, чем у бабушек продающих семечки на рынке стаканами.Ну а если хотите ехать - то в банк идти не надо. Особенно в Рада банк, в котором золота нет даже в головном офисе в Днепре а не то что в захолустном Львове. Надо обратиться к оптовым валютообменным организациям, которые как раз почти все в отличие от банков торгуют контрабандными слитками в любом количестве и любой расфасовке. Я надеюсь что вы должны знать к кому из валютообменных организаций у вас можно пойти, раз сидите уже 8 лет на финансовом форуме.