Суди в Барселоні дозволили відключати окупам воду і світло.
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Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:37
Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
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Окупасам в Іспанії будуть відключати світло і воду
Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:37
А яка справа в Україні з такими "окупасами" чужого житла, скільки щорічно таких випадків і як з ними борються?
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