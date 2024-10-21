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Finance.ua: Страхування житла
в умовах війни: ви маєте...

Finance.ua: Страхування житла в умовах війни: ви маєте...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:18

Finance.ua: Страхування житла в умовах війни: ви маєте...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні страхові пропонують клієнтам продукти, спрямовані на захист житла в тому числі й від бойових дій
Finance.ua в цьому матеріалі детально розповідає про те, хто може оформити страховку та як страхують компанії, яка ціна питання і як це зробити, а також де страховку оформити неможливо.

Дивися повний текст Страхування житла в умовах війни: ви маєте це знати
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:18

Окей, а де перелік цих страхових, щоб самому не шукати? Хоча б п'ять штук
kocherga
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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