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Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 кві, 2025 11:40
Пропонуємо до обговорення:
28 березня 2025 року в Києві відбулася восьма церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній. Серед багатьох номінацій представили й найкращу МФО.
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R2
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Додано: Сер 02 кві, 2025 11:40
Це та Moneyveo, яка в перші дні війни без попередження списувала у своїх клієнтів гроші з карток, не чекаючи термінів платежів?
Більш гнилу контору годі й шукати.
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andreyiva
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Модератори:
Ірина_
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