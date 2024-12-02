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Пишний розповів про те, чи
з’являться інші портрети на...

Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:50

Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на...

Пропонуємо до обговорення:
Дизайн банкнот гривні був затверджений більше ніж 30 років тому. Він виконує свої функції для країни, але кожне нове покоління має право на своє бачення.

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Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:50

А у чому сенс такого опитання?
1. НБУ планує замінити діячів на монетах і банкнотах?
2. НБУ планує випуск нових номіналів, наприелад 2000 та 5000 гривень?
oleh_semenjuk
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