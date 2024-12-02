Дизайн банкнот гривні був затверджений більше ніж 30 років тому. Він виконує свої функції для країни, але кожне нове покоління має право на своє бачення.
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Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні
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Додано: Чет 03 кві, 2025 11:50
Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на...
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Пишний розповів про те, чи з’являться інші портрети на банкнотах гривні
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:50
А у чому сенс такого опитання?
1. НБУ планує замінити діячів на монетах і банкнотах?
2. НБУ планує випуск нових номіналів, наприелад 2000 та 5000 гривень?
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