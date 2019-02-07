RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Допоможіть розібратись
з податками

Допоможіть розібратись з податками
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:17

Допоможіть розібратись з податками

Вітаю.


Планую купити квартиру на вторинному ринку, вже про все домовився з продавцем, наразі чекаю поки він переробить план квартири(було перепланування). Продавець та його родина за кордоном. Питання ось в чому:

квартира була оформлена в рівних долях на двох його повнолітніх дітей(брат та сестра). Перед продажем квартири брат дарує свою половину сестрі, тепер сестра є єдиним власником і пише довіренність на продаж на матір, яка і приїде в Україну для проведення угоди. Але! Я почав читати про податки і мені незрозумілий один момент. Діти є власниками квартири вже більше трьох років, але брат подарував свою частину сестрі недавно, то ж три роки ще не пройшло. Виходить, що сестра тепер володіє половиною квартири більше ніж три роки, і іншою половиною менше ніж три роки. А при продажі майна, що у власності менше, ніж три роки, треба платити податок 5% ПДФО + 5% військовий збір. Так як воно буде на практиці? Я за це переживаю, бо з продавцем ми домовились про оплату за оформлення навпіл, але тепер от виявились такі цікаві нюанси. Продавець сам не в курсі про відповідь на це питання, але сказав, що нотаріус при оформленні дарчої з брата на сестру питала про три роки і сказала, що вийде нормально надалі продати квартиру.

То підкажіть хтось, будь ласка, який по факту буде податок та на яку долю квартири? Чи нарахують пдфо+військовий збір на всю квартиру, чи на половину, чи взагалі не нарахують? Хочеться це все вияснити до угоди і обговорити з продавцем.

Дякую.
kindrat5653
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.04.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47

kindrat5653
а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?
налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50

но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенность
нужно посмотреть историю квартиры для начала
с нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически)
Прохожий
 
Повідомлень: 14043
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:15

  Прохожий написав:kindrat5653
а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?
налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50

но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенность
нужно посмотреть историю квартиры для начала
с нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически)


разумеется, я не платил бы этот налог. но не хотелось бы, что бы выяснилось в кабинете нотариуса, что налог все-таки надо платить и продавец передумал бы продавать.

про муть, ну хз. квартира оформлена на детей давно, перед продажей где-то за год один из детей отдает свою часть второму. вот и все. я может чего-то не догоняю, но мутного не вижу. вся семья за границей с начала войны, и по их страницах в соц. сетях за многие годы видно, что они реально там жили.
kindrat5653
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.04.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:25

kindrat5653
сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)
ну вам видней)
Прохожий
 
Повідомлень: 14043
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:27

  Прохожий написав:kindrat5653
сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)
ну вам видней)

Більше того, нотаріус покупця має вказати формулювання іноземному нотаріусу. Інакше тіко непрофесійний нотаріус прийме довіреність іноземного нотаря.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Допоможіть.Продаж частини квартири
iraira2006 » Чет 07 лют, 2019 19:49
2 2136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 23:59
Alex 85

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13934)
09.04.2025 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.