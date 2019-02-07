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Допоможіть розібратись з податками
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 кві, 2025 18:17
Вітаю.
Планую купити квартиру на вторинному ринку, вже про все домовився з продавцем, наразі чекаю поки він переробить план квартири(було перепланування). Продавець та його родина за кордоном. Питання ось в чому:
квартира була оформлена в рівних долях на двох його повнолітніх дітей(брат та сестра). Перед продажем квартири брат дарує свою половину сестрі, тепер сестра є єдиним власником і пише довіренність на продаж на матір, яка і приїде в Україну для проведення угоди. Але! Я почав читати про податки і мені незрозумілий один момент. Діти є власниками квартири вже більше трьох років, але брат подарував свою частину сестрі недавно, то ж три роки ще не пройшло. Виходить, що сестра тепер володіє половиною квартири більше ніж три роки, і іншою половиною менше ніж три роки. А при продажі майна, що у власності менше, ніж три роки, треба платити податок 5% ПДФО + 5% військовий збір. Так як воно буде на практиці? Я за це переживаю, бо з продавцем ми домовились про оплату за оформлення навпіл, але тепер от виявились такі цікаві нюанси. Продавець сам не в курсі про відповідь на це питання, але сказав, що нотаріус при оформленні дарчої з брата на сестру питала про три роки і сказала, що вийде нормально надалі продати квартиру.
То підкажіть хтось, будь ласка, який по факту буде податок та на яку долю квартири? Чи нарахують пдфо+військовий збір на всю квартиру, чи на половину, чи взагалі не нарахують? Хочеться це все вияснити до угоди і обговорити з продавцем.
Дякую.
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kindrat5653
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Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47
kindrat5653
а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?
налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50
но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенность
нужно посмотреть историю квартиры для начала
с нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически)
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:15
Прохожий написав:kindrat5653
а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?
налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50
но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенность
нужно посмотреть историю квартиры для начала
с нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически)
разумеется, я не платил бы этот налог. но не хотелось бы, что бы выяснилось в кабинете нотариуса, что налог все-таки надо платить и продавец передумал бы продавать.
про муть, ну хз. квартира оформлена на детей давно, перед продажей где-то за год один из детей отдает свою часть второму. вот и все. я может чего-то не догоняю, но мутного не вижу. вся семья за границей с начала войны, и по их страницах в соц. сетях за многие годы видно, что они реально там жили.
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kindrat5653
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:25
kindrat5653
сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)
ну вам видней)
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Додано: Сер 09 кві, 2025 19:27
Прохожий написав:kindrat5653
сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)
ну вам видней)
Більше того, нотаріус покупця має вказати формулювання іноземному нотаріусу. Інакше тіко непрофесійний нотаріус прийме довіреність іноземного нотаря.
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stm
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