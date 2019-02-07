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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

Додано: Сер 09 кві, 2025 18:17 Допоможіть розібратись з податками Вітаю.





Планую купити квартиру на вторинному ринку, вже про все домовився з продавцем, наразі чекаю поки він переробить план квартири(було перепланування). Продавець та його родина за кордоном. Питання ось в чому:



квартира була оформлена в рівних долях на двох його повнолітніх дітей(брат та сестра). Перед продажем квартири брат дарує свою половину сестрі, тепер сестра є єдиним власником і пише довіренність на продаж на матір, яка і приїде в Україну для проведення угоди. Але! Я почав читати про податки і мені незрозумілий один момент. Діти є власниками квартири вже більше трьох років, але брат подарував свою частину сестрі недавно, то ж три роки ще не пройшло. Виходить, що сестра тепер володіє половиною квартири більше ніж три роки, і іншою половиною менше ніж три роки. А при продажі майна, що у власності менше, ніж три роки, треба платити податок 5% ПДФО + 5% військовий збір. Так як воно буде на практиці? Я за це переживаю, бо з продавцем ми домовились про оплату за оформлення навпіл, але тепер от виявились такі цікаві нюанси. Продавець сам не в курсі про відповідь на це питання, але сказав, що нотаріус при оформленні дарчої з брата на сестру питала про три роки і сказала, що вийде нормально надалі продати квартиру.



То підкажіть хтось, будь ласка, який по факту буде податок та на яку долю квартири? Чи нарахують пдфо+військовий збір на всю квартиру, чи на половину, чи взагалі не нарахують? Хочеться це все вияснити до угоди і обговорити з продавцем.



Дякую. kindrat5653

Повідомлень: 2 З нами з: 09.04.25 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 18:47 kindrat5653

а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?

налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50



но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенность

нужно посмотреть историю квартиры для начала

с нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически) Прохожий Повідомлень: 14043 З нами з: 05.06.13 Подякував: 925 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 19:15 Прохожий написав: kindrat5653

а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?

налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50



но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенность

нужно посмотреть историю квартиры для начала

с нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически) а с какого перепуга вас волнуют налоги продавца?налог покупателя 1%ПФ + как правило услуги нотариуса 50/50но то что прочитал какой то мутью попахивает, дарственная, доверенностьнужно посмотреть историю квартиры для началас нотарем нормальным посоветуйтесь, цель продавца получить деньги, цель покупателя чтобы все было чисто юридически)



разумеется, я не платил бы этот налог. но не хотелось бы, что бы выяснилось в кабинете нотариуса, что налог все-таки надо платить и продавец передумал бы продавать.



про муть, ну хз. квартира оформлена на детей давно, перед продажей где-то за год один из детей отдает свою часть второму. вот и все. я может чего-то не догоняю, но мутного не вижу. вся семья за границей с начала войны, и по их страницах в соц. сетях за многие годы видно, что они реально там жили. разумеется, я не платил бы этот налог. но не хотелось бы, что бы выяснилось в кабинете нотариуса, что налог все-таки надо платить и продавец передумал бы продавать.про муть, ну хз. квартира оформлена на детей давно, перед продажей где-то за год один из детей отдает свою часть второму. вот и все. я может чего-то не догоняю, но мутного не вижу. вся семья за границей с начала войны, и по их страницах в соц. сетях за многие годы видно, что они реально там жили. kindrat5653

Повідомлень: 2 З нами з: 09.04.25 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 19:25 kindrat5653

сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)

ну вам видней) Прохожий Повідомлень: 14043 З нами з: 05.06.13 Подякував: 925 раз. Подякували: 1450 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 19:27 Прохожий написав: kindrat5653

сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)

ну вам видней) сделка по доверенности это как правило -15% от рыночной цены, плата за риск так сказать)ну вам видней)

Більше того, нотаріус покупця має вказати формулювання іноземному нотаріусу. Інакше тіко непрофесійний нотаріус прийме довіреність іноземного нотаря. Більше того, нотаріус покупця має вказати формулювання іноземному нотаріусу. Інакше тіко непрофесійний нотаріус прийме довіреність іноземного нотаря. stm

Повідомлень: 5633 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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