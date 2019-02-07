Допоможіть розібратись з податками

Додано: Сер 09 кві, 2025 18:17

Вітаю.





Планую купити квартиру на вторинному ринку, вже про все домовився з продавцем, наразі чекаю поки він переробить план квартири(було перепланування). Продавець та його родина за кордоном. Питання ось в чому:



квартира була оформлена в рівних долях на двох його повнолітніх дітей(брат та сестра). Перед продажем квартири брат дарує свою половину сестрі, тепер сестра є єдиним власником і пише довіренність на продаж на матір, яка і приїде в Україну для проведення угоди. Але! Я почав читати про податки і мені незрозумілий один момент. Діти є власниками квартири вже більше трьох років, але брат подарував свою частину сестрі недавно, то ж три роки ще не пройшло. Виходить, що сестра тепер володіє половиною квартири більше ніж три роки, і іншою половиною менше ніж три роки. А при продажі майна, що у власності менше, ніж три роки, треба платити податок 5% ПДФО + 5% військовий збір. Так як воно буде на практиці? Я за це переживаю, бо з продавцем ми домовились про оплату за оформлення навпіл, але тепер от виявились такі цікаві нюанси. Продавець сам не в курсі про відповідь на це питання, але сказав, що нотаріус при оформленні дарчої з брата на сестру питала про три роки і сказала, що вийде нормально надалі продати квартиру.



То підкажіть хтось, будь ласка, який по факту буде податок та на яку долю квартири? Чи нарахують пдфо+військовий збір на всю квартиру, чи на половину, чи взагалі не нарахують? Хочеться це все вияснити до угоди і обговорити з продавцем.



Дякую.