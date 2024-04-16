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Invest Talk Summit 2025

Invest Talk Summit 2025
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:26

Invest Talk Summit 2025

Форумчани!

2025 рік не передбачає "легкого сценарію" у сфері фінансів. Падіння ринків, інфляція, тарифні війни — питання, що болять кожному інвестору.

Зображення

Саме тому варто відвідати Invest Talk Summit 2025, де ви знайдете відповіді на питання:
— як хеджувати ризики ф'ючерсами та опціонами?
— що з курсом гривні?
— чи є шанс у фондового ринку України?
— де інвестувати, щоб не втратити?

Саміт відбудеться 24 травня у Києві. Як і минулого року зберуться понад 20 експертів з різних сфер інвестування, а саме інвестування в землю та нерухомість, у фондовий та криптовалютний ринок, та поділяться своїм досвідом і стратегіями як вижити під час “ведмежого” ринку.

➡️ Участь онлайн або офлайн.

🎖 Ветерани — вхід безкоштовний вхід за попередньою реєстрацією.

🔗Ціна зростає з 1 травня. Купуй зараз!
Ірина_
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