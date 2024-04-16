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Invest Talk Summit 2025

Invest Talk Summit 2025
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 13:26

Invest Talk Summit 2025

Форумчани!

2025 рік не передбачає "легкого сценарію" у сфері фінансів. Падіння ринків, інфляція, тарифні війни — питання, що болять кожному інвестору.

Зображення
Саме тому варто відвідати Invest Talk Summit 2025, де ви знайдете відповіді на питання:
— як хеджувати ризики ф'ючерсами та опціонами?
— що з курсом гривні?
— чи є шанс у фондового ринку України?
— де інвестувати, щоб не втратити?

Саміт відбудеться 24 травня у Києві. Як і минулого року зберуться понад 20 експертів з різних сфер інвестування, а саме інвестування в землю та нерухомість, у фондовий та криптовалютний ринок, та поділяться своїм досвідом і стратегіями як вижити під час “ведмежого” ринку.

➡️ Участь онлайн або офлайн.

🎖 Ветерани — вхід безкоштовний вхід за попередньою реєстрацією.

🔗Ціна зростає з 1 травня. Купуй зараз!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:21

Invest Talk Summit

Великі статки не народжуються у безпеці. Вони створюються у періоди нестабільності — там, де бачать можливості лише одиниці. Ті, хто діє тоді, коли інші вагаються, формують нову реальність.

Конференція Invest Talk Summit — подія для тих, хто мислить ширше і бачить глибше.

24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

Знижка на квитки 10% за промокодом: ITS25FF

👉 Деталі тут
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:54

👋 Шановні друзі!

Запрошуємо вас на Invest Talk Summit 2025, що відбудеться в Києві 24 травня — офлайн та онлайн.
Зображення

Цього року у компанії понад 25 експертів розкажуть, як інвестору діяти у світі, де головні правила диктують кілька глобальних центрів сили, зокрема США.

🔹 Які сценарії можливих реакцій ринків та як правильно реагувати на зміни?
🔹 Чи несе світова економічна криза, викликана тарифами Трампа, загрозу для України?
🔹 Що таке захисні стратегії і як вони допомагають зберегти капітал без паніки?

Щорічний саміт — це ідеальне місце для максимально корисного нетворкінгу, знайомств із потенційними партнерами та менторами, а також обміну цінними ідеями.

🔗Не гайте часу — бронюйте місця вже зараз, квитки ще в продажі на сайті!
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
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