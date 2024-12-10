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Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 кві, 2025 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Попри високу залученість на ринку праці, більшість українських біженок у Польщі змушені працювати нижче рівня своєї кваліфікації. За останніми даними, понад 60% українок мають роботу, однак три чверті з них обіймають низькооплачувані посади, не пов’язані з їхньою освітою чи досвідом.
Дивися повний текст Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
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Додано: Пон 14 кві, 2025 09:47
Свій український диплом в Польщі можна підтвердити через агенцію NAWA (Nacionalna agencja wyznania akademickiej) дистанційно. Заповните на сайті фомрму, додайте копіі вашого диплому і десь через 1-1.5 місяці отримаєте результат.
Бажаю всім успіхів
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