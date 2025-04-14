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Державний бюджет України
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олігархат

олігархат
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 19:29

олігархат

наш коханий банківський олігархат, знайомимось

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:28

як розграбовують бюджет країни

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 20:00

як банда гетьмунцева краде гроші із бюджету

greenozon
 
Повідомлень: 16539
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Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
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