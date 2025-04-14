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олігархат
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Додано: Сер 09 кві, 2025 19:29
наш коханий банківський олігархат, знайомимось https://youcontrol.com.ua/data-research ... vlasnykiv/
[url]https://youcontrol.com.ua/data-research/analiz-bankiv-v-ukrayini-aktyvy-na-3,4-trln-hrn,-vlasnyky-ta-zv’iazky-z-publichnymy-diiachamy/[/url]
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Додано: Чет 10 кві, 2025 22:28
як розграбовують бюджет країни
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Додано: Нед 13 кві, 2025 20:00
як банда гетьмунцева краде гроші із бюджету
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