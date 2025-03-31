В Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.
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У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
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Додано: Нед 20 кві, 2025 11:46
У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Пропонуємо до обговорення:
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У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Додано: Нед 20 кві, 2025 11:46
Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?
Додано: Нед 20 кві, 2025 12:11
Hotab
100 раз вже обгорювали "економічне бронювання"
основна перешкода квазікамуняцький менталітет населення, а не небажання айтівців платити високі податки (хоча є і такі)
особисто мене приваблювало в українських іт-фоп схемах доходи в іноземній валюті, а не зменшене податкове навантаження.
дякуючі Трампу зменшення зовнішньої фінансової допомоги вже призвело до пракичної ревізії критеріїв бронювання
Хоча вважаю доцільним збільшення військового збору з 5 до 10% та зменшення сегменту впливу неурядових військових комівояжерів на кшталт всім відомих vip "волонтерів"
Додано: Нед 20 кві, 2025 12:12
Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст
Думаю, чимало, але ж ніхто й не пропонує
Додано: Нед 20 кві, 2025 12:15
За найманого працівника дійсно платять 22% ЄСВ. Однак існує гранична сума ЄСВ - 20 мінімалок - 160тис.грн. Незалежно далі все одно 22% від 160тис.грн.
Додано: Нед 20 кві, 2025 12:16
Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст
Тільки поправлю - це гранична база нарахування ЄСВ
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