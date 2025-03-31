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У Мінцифри назвали кількість
заброньованих IT-спеціалістів

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:46

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні заброньовано не більше 5% IT-спеціалістів від загальної кількості.

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У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:46

Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:11

Hotab
100 раз вже обгорювали "економічне бронювання"
основна перешкода квазікамуняцький менталітет населення, а не небажання айтівців платити високі податки (хоча є і такі)
особисто мене приваблювало в українських іт-фоп схемах доходи в іноземній валюті, а не зменшене податкове навантаження.
дякуючі Трампу :) зменшення зовнішньої фінансової допомоги вже призвело до пракичної ревізії критеріїв бронювання :)
Хоча вважаю доцільним збільшення військового збору з 5 до 10% та зменшення сегменту впливу неурядових військових комівояжерів на кшталт всім відомих vip "волонтерів"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:12

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

Hotab написав:Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?
Думаю, чимало, але ж ніхто й не пропонує
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:15

  Hotab написав:Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?

За найманого працівника дійсно платять 22% ЄСВ. Однак існує гранична сума ЄСВ - 20 мінімалок - 160тис.грн. Незалежно далі все одно 22% від 160тис.грн.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:16

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

stm написав:
  Hotab написав:Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?

За найманого працівника дійсно платять 22% ЄСВ. Однак існує гранична сума ЄСВ - 20 мінімалок - 160тис.грн. Незалежно далі все одно 22% від 160тис.грн.
Тільки поправлю - це гранична база нарахування ЄСВ
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:34

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

загальна система оподаткування зробить українську локацію неконкурентноспроможною серед спеціалістів у випадку відкриття кордонів. До повномаштабного це як припущення, зараз вже гарантовано.
тому податок повинен бути цільовий та детермінований обставинами .
Наприклад, військовий збір - 10% під час воєнного стану, 5% після повернення до мирного
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:43

  fox767676 написав:загальна система оподаткування зробить українську локацію неконкурентноспроможною серед спеціалістів у випадку відкриття кордонів. До повномаштабного це як припущення, зараз вже гарантовано.
тому податок повинен бути цільовий та детермінований обставинами .
Наприклад, військовий збір - 10% під час воєнного стану, 5% після повернення до мирного

Як нерозумна людина, ви не враховуєте що податки ЄСВ, ВЗ і ПДФО платять з білих зарплат. В Україні ринок праці не білий, тому ПДВ і вивід капіталу мають більше впливу. Так буває, не хвилюйтеся, ви і Діясіті не використовуєте за призначенням. )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 12:46

  stm написав:
  Hotab написав:Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?

За найманого працівника дійсно платять 22% ЄСВ. Однак існує гранична сума ЄСВ - 20 мінімалок - 160тис.грн. Незалежно далі все одно 22% від 160тис.грн.

Так-так, мені відомо про цей ліміт)
Він ще і піднявся кілька місяців тому)
Тепер стало абіднінько: платити ЄСВ треба більше, ніж обмеження пенсії в 23.6 кгрн))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 13:08

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

  stm написав:людина, ви не враховуєте що податки ЄСВ, ВЗ і ПДФО платять з білих зарплат. В Україні ринок праці не білий, тому ПДВ і вивід капіталу мають більше впливу. Так буває

Прости їй Господи, бо не розуміє що верзе
stm, залиште цезарю цезереве, а собі слюсареве ))
мож я не за призначенням. але я 5%, а ваші "знатоки" 95% ))
fox767676
 
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