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У Мінцифри назвали кількість
заброньованих IT-спеціалістів

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:57

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

  Hotab написав:Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ.

А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:04

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

dimo_0n написав:
  Hotab написав:Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ.

А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
Не може. Навіть ІТ компанії можуть оформити бронювання тільки на тих, хто в Дія Сіті по трудовому договору, там податки нижче за звичайне оформлення в штат, але вище за 3 групу
Faceless
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