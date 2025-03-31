У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів

А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
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Додано: Пон 21 кві, 2025 08:57
Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст
Додано: Пон 21 кві, 2025 09:04
Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст
Не може. Навіть ІТ компанії можуть оформити бронювання тільки на тих, хто в Дія Сіті по трудовому договору, там податки нижче за звичайне оформлення в штат, але вище за 3 групу
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