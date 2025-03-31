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У Мінцифри назвали кількість
заброньованих IT-спеціалістів

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 08:57

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

  Hotab написав:Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ.

А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:04

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

dimo_0n написав:
  Hotab написав:Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ.

А ФОП-3 на 5%ЕН+1%ЕСВ разве получают бронь? Критичну инфру получают компании, например Приват\Моно\Новапошта. А уже в этих компаниях брони раздают официально оформленным.
Или я что-то попутал и любой ФОП-3 может на бронь податься?
Не може. Навіть ІТ компанії можуть оформити бронювання тільки на тих, хто в Дія Сіті по трудовому договору, там податки нижче за звичайне оформлення в штат, але вище за 3 групу
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 09:51

  Hotab написав:Цікаво було б почути думку «IT-спеціалістів» з приводу такої гіпотетичної пропозиції:
Бронь за умови переходу на податок 18ПДФО+5 ВЗ + 22ЕСВ. Ну і звичайно що оподаткована з/п не менше 150-200 к грн,
Скільки б погодились на таку просту схему?

- 150-200 к грн - це якісь сеньйори девелопери, думаю це не більше 20% від всього ІТ.
- якщо сеньйор буде замість 150-200 кгрн отримувати на руки 80-110 кгрн, то він кине таку роботу і піде таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.
- економічного бронювання в Україні нема і не буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 10:17

BIGor


таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.


Ви багато в житті пропрацювали таксистом і маляром?
1. Там нема 3 кує, навіть якщо 15 годин на день ковтати пил і хімію (маляр) , у таксиста просто «нема». Зате є ушатана власна машина, витрати на яку чомусь не прийнято рахувати при обрахуванні заробітку,
2. Гемора у них повно, хоча б через мобілізацію.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:11

  Hotab написав:BIGor


таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.


Ви багато в житті пропрацювали таксистом і маляром?
1. Там нема 3 кує, навіть якщо 15 годин на день ковтати пил і хімію (маляр) , у таксиста просто «нема». Зате є ушатана власна машина, витрати на яку чомусь не прийнято рахувати при обрахуванні заробітку,
2. Гемора у них повно, хоча б через мобілізацію.

На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:13

У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів

BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor


таксистом/маляром/електриком/сантехніком на 3 кує без жодних податків і гемору.


Ви багато в житті пропрацювали таксистом і маляром?
1. Там нема 3 кує, навіть якщо 15 годин на день ковтати пил і хімію (маляр) , у таксиста просто «нема». Зате є ушатана власна машина, витрати на яку чомусь не прийнято рахувати при обрахуванні заробітку,
2. Гемора у них повно, хоча б через мобілізацію.

На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
Щоб заробляти так треба мати досвід, а не раптово вчитися з нуля. І чого ви вирішили, що це легше, ніж працювати в ІТ?
Коли саме працювати вчорну стало простіше?
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:25

  Faceless написав:
BIGor написав:На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
Щоб заробляти так треба мати досвід, а не раптово вчитися з нуля. І чого ви вирішили, що це легше, ніж працювати в ІТ?
Коли саме працювати вчорну стало простіше?

Тобто ці всі історії які роками писали на гілці КРЖН про таксистів/малярів/електриків/сантехніків які мають 3 кує/місяць як з куща - виявилось брехнею?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:30

Re: У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціаліст

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:На темі КРЖН повно було історій успіху про таксистів/малярів які мають 3 кує в місяць легко. Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але вони взагалі ніде не видстрілюють, навіть в реєстрі ЄДРПОУ бо працюють вчорну.
Щоб заробляти так треба мати досвід, а не раптово вчитися з нуля. І чого ви вирішили, що це легше, ніж працювати в ІТ?
Коли саме працювати вчорну стало простіше?

Тобто ці всі історії які роками писали на гілці КРЖН про таксистів/малярів/електриків/сантехніків які мають 3 кує/місяць як з куща - виявилось брехнею?
Там ніде не казали що стільки заробляють одразу тільки в руки взяли інструмент. Вчитися треба роками і треба роки досвіду. Як в принципі і всюди
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 кві, 2025 11:32

BIGor


Тобто ці всі історії які роками писали на гілці КРЖН про таксистів/малярів/електриків/сантехніків які мають 3 кує/місяць як з куща - виявилось брехнею?


А на заборі що пишуть?


Мобілізація для них така ж сама як і для ФОП-ів, але


Але , я нагадаю вам що ми розглядали, ви їх порівнюєте з варіантом «сплатив податки як найманий , стало «як у маляра» , але його забронювали».
Ви не забули?
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