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Finance.ua: Інвестиції українців
в ОВДП. Статистика за...

Finance.ua: Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 03:08

Finance.ua: Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за...

Пропонуємо до обговорення:
Підсумки та подальша доля
У цьому матеріалі Finance.ua розповідає про ситуацію з цим видом інвестування та що може відбутися далі.

Дивися повний текст Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за 2024 рік та перспективи на 2025 рік
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 03:09

Но пришел Трамп и доллар падает
tetyanat35
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Модератори: Ірина_, Модератор

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