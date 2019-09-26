Підсумки та подальша доля
У цьому матеріалі Finance.ua розповідає про ситуацію з цим видом інвестування та що може відбутися далі.
Дивися повний текст Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за 2024 рік та перспективи на 2025 рік
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 24 кві, 2025 03:08
Finance.ua: Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за...
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Дивися повний текст Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за 2024 рік та перспективи на 2025 рік
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