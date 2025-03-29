Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що стратегія передбачає мінімум 200 млрд грн додаткового фінансування на освітню субвенцію
Дивися повний текст
Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать зарплати вчителям
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 кві, 2025 11:19
Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать зарплати вчителям
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|