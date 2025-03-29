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Лісовий розповів, за яких
умов в Україні підвищать...

Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:19

Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що стратегія передбачає мінімум 200 млрд грн додаткового фінансування на освітню субвенцію

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Лісовий розповів, за яких умов в Україні підвищать зарплати вчителям
R2
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