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Експерти назвали найкращі
смартфони у 2025 році (фото)

Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:48

Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ринок смартфонів буквально переповнений всілякими моделями під будь-який бюджет і запити.

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Експерти назвали найкращі смартфони у 2025 році (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 10:48

pixel 8a в 2025 году, когда уже во всю продаётся следующее поколение Pixel 9a... Ну, это так себе покупка...
titanik
 
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