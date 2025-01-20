Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.
Дивися повний текст
Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:05
Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ
|