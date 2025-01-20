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Уряд схвалив законопроєкт про
оподаткування доходів із...

Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:05

Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

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Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ
R2
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