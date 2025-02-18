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Гетманцев анонсував нові податки, але вже після воєнного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зміни в податковій системі України можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану.
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