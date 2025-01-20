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Дефіцит кадрів спонукає бізнес
підвищувати зарплати — НБУ

Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:00

Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність.

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Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:00

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