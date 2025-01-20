Бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність.
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Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
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Додано: Сер 14 тра, 2025 11:00
Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
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Дивися повний текст
Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
Додано: Сер 14 тра, 2025 11:00
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