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ЄС має намір запровадити
вищі мита на український...

ЄС має намір запровадити вищі мита на український...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:31

ЄС має намір запровадити вищі мита на український...

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз готується застосувати набагато вищі мита на український імпорт. Це рішення вдарить по економіці Києва у вирішальний момент боротьби з російською агресією.

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ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, — FT
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:32

сільськогосподарська продукція - дефіцитний у світі товар... якщо не хоче ЄС, купить Африка і Азія... це абсолютно не важливо.
bodia1406
 
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