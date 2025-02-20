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Трамп розповів про плани створити протиракетну систему...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 тра, 2025 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Дональд Трамп обіцяє ще до кінця свого президентства реалізувати програму протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome) вартістю 175 млрд доларів.
Дивися повний текст Трамп розповів про плани створити протиракетну систему «Золотий купол» за $175 мільярдів
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Додано: Сер 21 тра, 2025 11:00
175 мільярдів на ракети замість вирішення реальних проблем… Сумно.
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