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Трамп розповів про плани
створити протиракетну систему...

Трамп розповів про плани створити протиракетну систему...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:00

Трамп розповів про плани створити протиракетну систему...

Пропонуємо до обговорення:
Дональд Трамп обіцяє ще до кінця свого президентства реалізувати програму протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome) вартістю 175 млрд доларів.

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Трамп розповів про плани створити протиракетну систему «Золотий купол» за $175 мільярдів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:00

175 мільярдів на ракети замість вирішення реальних проблем… Сумно.
konokchapa937
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