RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Працевлаштування ВПО: скільки
осіб знайшли роботу від...

Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:07

Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це на 7% більше, ніж за відповідний аналогічний минулого року.

Дивися повний текст
Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100361
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 13:08

Дивне поняття ВПО, якщо це чоловік 18-60 то як можна стати ВПО ? Це якийсь феномен ВПО . Чоловік 18-60 Це не ВПО , а ухилянт.
yama
 
Повідомлень: 5180
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9156 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
 
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінфіні розповіли, скільки коштів та на що витратили з...
R2 » Суб 24 тра, 2025 11:14
0 98
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 тра, 2025 11:14
R2
Країна «вічного міста»: скільки коштує жити в Італії
R2 » Чет 08 тра, 2025 20:23
1 651
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 тра, 2025 20:23
tiponi4
Скільки коштує жити в Іспанії (житло, харчі, транспорт...
R2 » Вів 06 тра, 2025 10:58
1 652
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 тра, 2025 10:58
sshrotchuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14266)
25.05.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.