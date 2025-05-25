RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Тест до Дня Києва: що ви
знаєте про гривні, тисячі та...

Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 15:32

Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та...

Пропонуємо до обговорення:
Чи може щось зрівнятися з прогулянкою Андріївським узвозом, ароматом бузку в ботсаду чи спогляданням заходу сонця на Старокиївській горі?

Дивися повний текст
Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та мільйони у місті-мільйоннику?
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100362
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 15:32

Шановні форумчани, пропонуємо пройти тест. А також до обговорення👇

Які цікаві факти про гроші й Київ знаєте ви?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6152
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
R2 » П'ят 15 лис, 2024 16:17
1 1128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2024 16:17
stokoz
Яким має бути курс гривні до долара: Пишний зробив заяву...
R2 » П'ят 27 вер, 2024 12:56
1 838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 12:56
Investor_K
Чи доречно зараз обмінювати гривні на долари і євро —...
R2 » Сер 25 вер, 2024 08:34
3 1446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2024 08:52
Миша-клиент

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.