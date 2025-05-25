Чи може щось зрівнятися з прогулянкою Андріївським узвозом, ароматом бузку в ботсаду чи спогляданням заходу сонця на Старокиївській горі?
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Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та мільйони у місті-мільйоннику?
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 15:32
Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та...
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Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та мільйони у місті-мільйоннику?
Додано: Нед 25 тра, 2025 15:32
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Які цікаві факти про гроші й Київ знаєте ви?
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