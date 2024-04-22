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Як працює електронна черга в ЦНАПах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 тра, 2025 13:08
Пропонуємо до обговорення:
В Україні дедалі більше центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) приєднуються до системи електронної черги. Це дозволяє громадянам заздалегідь записатися на візит — обравши потрібну послугу, дату й час онлайн.
Дивися повний текст Як працює електронна черга в ЦНАПах
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Додано: Чет 29 тра, 2025 13:08
Нормально. Але коли оновлювали дані то було трохи почекати
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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