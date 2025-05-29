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Вже друга компанія заявила про
банкрутство через мита Трампа

Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:09

Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа

Пропонуємо до обговорення:
Канадська компанія Sinobec Group, яка займається торгівлею алюмінієм, подала заяву про банкрутство у США та Канаді. Однією з причин банкрутства Sinobec вказала розпочату американцями торгівельну війну.

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Вже друга компанія заявила про банкрутство через мита Трампа
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