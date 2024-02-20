Зібрали для вас усю цікаву інформацію з події для інвесторів
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як пройшла подія.
Дивися повний текст Яким буде курс долара та куди краще інвестувати: найважливіше з Invest Talk Summit 2025
|
|
|
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Чет 29 тра, 2025 21:37
Finance.ua: Яким буде курс долара та куди краще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яким буде курс долара та куди краще інвестувати: найважливіше з Invest Talk Summit 2025
Додано: Чет 29 тра, 2025 21:37
"Фінансовий експерт" Олексій Козирєв, який сказав, що ОВДП перекриває девальвацію гривні, а тому в них точно можна вкладатися.
Це було колись. В травні 2025 НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 15,1% річних. Вам буде залишатись 84,9% (0,849)
Вот простий спосіб розрахунку дохідності ОВДП з урахуванням інфляціЇ :
1) дані ОВДП беремо з табліци
2) знаходимо суму ціни та різниці за рік та множимо на 0,849;
якщо результат меньше ціни купівлі ОВДП у вас буде збиток.
Зараз більшість ОВДП не перекриває нфляцію і дає збитки і Олексій Козирєв мав би це знати.
|