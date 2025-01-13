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ROMI 2025

ROMI 2025
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:36

ROMI 2025

Форумчани!

Вже 20 червня відбудеться конференція про digital-маркетинг — ROMI 2025. Івент об’єднає маркетологів, які просувають топові українські бренди та маркетплейси.

9 годин корисного контенту: аналітика, розбір сучасних інструментів, відповіді на запитання, які ви давно шукаєте. Ви дізнаєтесь, що наразі впроваджують українські бізнеси:

✅ Дмитро Панасюк («Сільпо») — Як побудувати власну платформу для роботи з даними: від збору first-party data до сегментації, атрибуції та практичного використання в рекламних кампаніях
✅ Андрій Кірік (OLX) — Як OLX використовує дані про поведінку користувачів для побудови ефективних рекламних сегментів
✅ Ельвіра Романенко (Prom) — Чому команда Prom відмовилась від стоків на користь ШІ-генерації, як це звільнило творчий потенціал дизайнерів
✅ Денис Суділковський (ЛУН) — Як команда ЛУН трансформує маркетинг за допомогою ШІ: що вдалося автоматизувати, з якими викликами зіткнулися

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Долучайтесь, щоб бути в контексті нового маркетингу, а не наздоганяти!

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Ірина_
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