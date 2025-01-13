Форуми / Портал Finance.UA:

підтримка, події, новини / Новини Finance.UA / ROMI 2025 ROMI 2025 + Додати

тему Відповісти

на тему Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.

Додано: Чет 05 чер, 2025 09:36 ROMI 2025 Форумчани!



Вже 20 червня відбудеться конференція про digital-маркетинг — ROMI 2025. Івент об’єднає маркетологів, які просувають топові українські бренди та маркетплейси.



9 годин корисного контенту: аналітика, розбір сучасних інструментів, відповіді на запитання, які ви давно шукаєте. Ви дізнаєтесь, що наразі впроваджують українські бізнеси:



✅ Дмитро Панасюк («Сільпо») — Як побудувати власну платформу для роботи з даними: від збору first-party data до сегментації, атрибуції та практичного використання в рекламних кампаніях

✅ Андрій Кірік (OLX) — Як OLX використовує дані про поведінку користувачів для побудови ефективних рекламних сегментів

✅ Ельвіра Романенко (Prom) — Чому команда Prom відмовилась від стоків на користь ШІ-генерації, як це звільнило творчий потенціал дизайнерів

✅ Денис Суділковський (ЛУН) — Як команда ЛУН трансформує маркетинг за допомогою ШІ: що вдалося автоматизувати, з якими викликами зіткнулися







Долучайтесь, щоб бути в контексті нового маркетингу, а не наздоганяти!



🎟 Бронюй собі місце на сайті Вжевідбудеться конференція про digital-маркетинг — ROMI 2025. Івент об’єднає маркетологів, які просувають топові українські бренди та маркетплейси.аналітика, розбір сучасних інструментів, відповіді на запитання, які ви давно шукаєте. Ви дізнаєтесь, що наразі впроваджують українські бізнеси:✅ Дмитро Панасюк («Сільпо») — Як побудувати власну платформу для роботи з даними: від збору first-party data до сегментації, атрибуції та практичного використання в рекламних кампаніях✅ Андрій Кірік (OLX) — Як OLX використовує дані про поведінку користувачів для побудови ефективних рекламних сегментів✅ Ельвіра Романенко (Prom) — Чому команда Prom відмовилась від стоків на користь ШІ-генерації, як це звільнило творчий потенціал дизайнерів✅ Денис Суділковський (ЛУН) — Як команда ЛУН трансформує маркетинг за допомогою ШІ: що вдалося автоматизувати, з якими викликами зіткнулися Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4973 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1118 раз. Подякували: 2043 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Invest Talk Summit 2025

Ірина_ » Чет 10 кві, 2025 13:26 4 5212

Модератор Чет 22 тра, 2025 09:24 FinAwards 2025

Ірина_ » Пон 13 січ, 2025 08:48 8 5098

Ірина_ Вів 01 кві, 2025 16:16