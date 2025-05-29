Компанія Tesla Ілона Маска різко втратила 152 мільярди доларів ринкової вартості після публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та Маском.
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Акції Tesla рекордно впали після сварки Маска і Трампа
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:05
Акції Tesla рекордно впали після сварки Маска і Трампа
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Дивися повний текст
Акції Tesla рекордно впали після сварки Маска і Трампа
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