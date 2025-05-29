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Акції Tesla рекордно впали
після сварки Маска і Трампа

Акції Tesla рекордно впали після сварки Маска і Трампа
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:05

Акції Tesla рекордно впали після сварки Маска і Трампа

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla Ілона Маска різко втратила 152 мільярди доларів ринкової вартості після публічного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та Маском.

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Акції Tesla рекордно впали після сварки Маска і Трампа
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