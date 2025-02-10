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ЄС представив 18-й пакет
санкцій проти росії

ЄС представив 18-й пакет санкцій проти росії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:26

ЄС представив 18-й пакет санкцій проти росії

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.

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ЄС представив 18-й пакет санкцій проти росії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:26

Сміх, поки нлмк
Група НЛМК — міжнародна сталеливарна компанія з російським корінням. Має активи в Росії, США та країнах Європи. Основний актив Групи — Новолипецький металургійний

Всі ці санкції таке собі
yama
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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