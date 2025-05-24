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Зарплати українців зростають,
але не для всіх: скільки...

Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 11:01

Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
У I кварталі 2025 року середня зарплата в Україні становила 23 460 грн, що майже на чверть (24,1%) більше, ніж минулого року. Як повідомляє народний депутат Данило Гетманцев, реальне зростання зарплат перевищило рівень інфляції на 10,5 відсоткових пунктів — інфляція за квартал склала 13,6%.

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Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки платять у різних галузях
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 11:01

Капець який популіст! Виявляється, щоб подолати бідність треба просто збільшии мінімальну зарплату! І ще пара фраз ні про що. І цього невігласа цитує фінансове видання! Сором! Хто їм шість років заважав створювати умови для підвищення рівня життя українців? Але весь час вони роблять все навпаки. Ці, не дуже розумні, прохвесори вбивають Україну зсередини. Може це навмисно?
olegv
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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