Вкрай важливо, щоб усі документи на нерухомість — будинок, квартиру чи земельну ділянку — були оформлені правильно. І це не просто формальність, а гарантія спокою. Неналежне оформлення права власності може створити купу проблем чи затримок, і призвести до справжнього головного болю. Ви не зможете легко продати, подарувати чи передати майно у спадок. Банк відмовить у кредиті під заставу вашого житла. А найгірше — це може зробити майно вразливим для шахраїв. Тому час і гроші, витрачені на правильне оформлення, — це інвестиції у власне майбутнє та захист від великих втрат.
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Право власності на нерухомість: які документи підтверджують та чому це важливо