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Рада ухвалила закон про множинне громадянство
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:19
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада у середу, 18 червня, ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:19
"Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. "
Подвійне громадянство є лише у кацапів з Таджикистаном.
Тут же мова про МНОЖИННЕ. Але суть в тому, що українець з хорватським паспортом все одно буде вважатися громадянином України. (Якщо буде доведено, що він має укр.громад-во)
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Sanyok77
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:28
Sanyok77 написав:
"Перш за все, ми приймаємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що зараз заборонено. "
Подвійне громадянство є лише у кацапів з Таджикистаном.
Тут же мова про МНОЖИННЕ. Але суть в тому, що українець з хорватським паспортом все одно буде вважатися громадянином України. (Якщо буде доведено, що він має укр.громад-во)
В чому різниця між подвійним і множинним? І кому є діло до дозволу ради? Всі кому треба мають вже громадянства
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