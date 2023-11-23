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«Хочете щастя — купуйте
біткоїн»: експертка про...

«Хочете щастя — купуйте біткоїн»: експертка про...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 14:19

«Хочете щастя — купуйте біткоїн»: експертка про...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві втретє поспіль відбулося нагородження престижної премії Fin Blogger Award, організаторами якого є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий Університет».

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«Хочете щастя — купуйте біткоїн»: експертка про інвестиційний портфель у крипті
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 15:19

Колись люди сміялися з вкладників МММ. А зараз проводять панельні дискусії та нагороджують один одного престижними преміями.
Gastarbaiter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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