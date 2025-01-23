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Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Пропонується уточнити перелік органів, де військовозобов’язані підлягатимуть бронюванню, та встановити граничну кількість таких працівників у низці держустанов.
Дивися повний текст Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у держорганах: деталі ініціативи
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