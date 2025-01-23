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Депутати пропонують скоротити
надмірне бронювання у...

Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:29

Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Пропонується уточнити перелік органів, де військовозобов’язані підлягатимуть бронюванню, та встановити граничну кількість таких працівників у низці держустанов.

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Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у держорганах: деталі ініціативи
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:29

Кто б ожидал что депутаты опять напишут что то такое, ПС все. Когда в полиции та так не полное бронирование, а создали Лють, стрилецкий, ппоп и тд, и там добрая часть полиции служит, когда сейчас и патрулее и на блокпостах та веде куча девушек, давайте уберем те подразделения что хорошо показали себе на войне, забудем за деньги, людей и другие ресурс что туда пошли, а просто убирем бронирование и тех кто по сути уже в люти и тд просто перенаправлят дальше, ведь так ефективно расформирование бригад что сработались, а кстати киберполиции тоже бронирование не надо, ведь все те атаки на нашу систему уйдут сами собой. А ще ГУИС тоже 50 % с охран внутней и внешней, но они даже не узнали что сейчас в тюрьмах охрана есть только где-то на 60%, людей там не хватает, работники, хоть есть бронь, в основном все кто работали до 2022 года. И вместо графика сутки (а по факту 28 часов) работаеш/3 дома, люди ходят сутки (28 часов)/остаток сутки дома, и иногда 3 дня дома, или сутки (28)/ 2 сутки, и дополнительно, тоесть убрать еще людей и там надо жить. Люди что ето придумали живут в паральной реальності. Кстати где их дети????
nebezkoana
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:30

И да чинов в кабинетах каких и так много ето опять не трогает, как и дітей етих депутатов
nebezkoana
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:35

ПС гениальная идея убрать ГУИС на 50 % с охран внутней и внешней, но они даже не узнали что сейчас в тюрьмах охрана есть только где-то на 60%, людей там не хватает, работники, хоть есть бронь, в основном все кто работали до 2022 года. И вместо графика сутки (а по факту 28 часов) работаеш/3 дома, люди ходят сутки (28 часов)/остаток сутки дома, и иногда 3 дня дома, или сутки (28)/ 2 сутки, и дополнительно, и еще в меньшем количестве чем необходимо, тоесть убрать еще людей и там надо жить. В тюрьме уже опять заправляют братки, поскольку тех кто внутри обеспечивал охрану не хватает. Люди что ето придумали живут в паральной реальности. Кстати где их дети????
nebezkoana
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