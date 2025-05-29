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Україна перейшла на 230 В:
що змінилося для українців

Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:25

Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2025 року Україна перейшла на новий стандарт напруги 230 В. Таке рішення ухвалив державний регулятор НКРЕКП.

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Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:25

Шановні читачі!

Чи користуєтесь Ви реле напруги або стабілізатором? Чи вже налаштовували його відповідно до нових норм?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2025 року Україна перейшла на новий стандарт напруги 230 В. Таке рішення ухвалив державний регулятор НКРЕКП.

Дивися повний текст
Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців

поки що 230 на папері а не в резетці
flyman
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