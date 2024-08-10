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Грошові перекази в Україну
продовжують скорочуватися

Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:06

Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги грошових переказів в Україну за січень-травень 2025 року скоротилися на 15,4% - до $3,5 млрд. За аналогічний період минулого року було $4,09 млрд переказів.

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Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися
R2
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А що ж такий високий ліміт 50000. Давайте вже підключайте ші і в автоматичному режимі всім штрафи щоб взагалі нікого не залишити. Гетманцев щось недопрацьовує
ivan88_official
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:34

Re: Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися

ivan88_official написав:А що ж такий високий ліміт 50000. Давайте вже підключайте ші і в автоматичному режимі всім штрафи щоб взагалі нікого не залишити. Гетманцев щось недопрацьовує
А до чого ліміт для переказів з рахунку якщо мова про зарахування з-за кордону
Faceless
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