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Пенсії в Україні індексуватимуть
за єдиним стандартом:...

Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:53

Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом:...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який передбачає єдину формулу індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

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Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:53

Шоб вони не дожили до своїх пенсій
rasmysik2010
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