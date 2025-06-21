Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який передбачає єдину формулу індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.
Дивися повний текст
Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:53
Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
|