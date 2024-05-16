|
|
Французькі розробники представили революційний космічний...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лип, 2025 00:19
Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Dassault Aviation, відома своїми винищувачами Mirage 2000 і Rafale, презентувала концепцію майбутнього багаторазового космічного літака Vortex, який дозволить Франції та Європі отримати незалежний доступ до орбіти та повернення з неї.
Дивися повний текст Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100421
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор