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Французькі розробники представили
революційний космічний...

Французькі розробники представили революційний космічний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 00:19

Французькі розробники представили революційний космічний...

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Dassault Aviation, відома своїми винищувачами Mirage 2000 і Rafale, презентувала концепцію майбутнього багаторазового космічного літака Vortex, який дозволить Франції та Європі отримати незалежний доступ до орбіти та повернення з неї.

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Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex
R2
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