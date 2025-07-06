В Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року.
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В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
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Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47
В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
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В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47
Ця, Жолновіч цим порушить права багатьох людей. Будуть масові звернення до ЕСПЧ.
Ось наприклад мені, навіщо ця базова допомога, яка залежить від доходу тих зі мною прописаний, та якщо я піду працювати, теж буде зменшуватися. Мені, як інваліду з дитинства ( тому хто отримує гарантовані соц.допомогу та пенсію по втраті годувальника) це не вигідно. А для них це економія коштів. Підміна понять та т.з. "реформа"( афера) від Мін.соц. політики.
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