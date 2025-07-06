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В Україні залишать лише
один вид соціальної допомоги

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року.

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В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 16:47

Ця, Жолновіч цим порушить права багатьох людей. Будуть масові звернення до ЕСПЧ.
Ось наприклад мені, навіщо ця базова допомога, яка залежить від доходу тих зі мною прописаний, та якщо я піду працювати, теж буде зменшуватися. Мені, як інваліду з дитинства ( тому хто отримує гарантовані соц.допомогу та пенсію по втраті годувальника) це не вигідно. А для них це економія коштів. Підміна понять та т.з. "реформа"( афера) від Мін.соц. політики.
seniyamaydaunov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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