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Особи з інвалідністю внаслідок
війни мають право на 100%...

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100%...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:19

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100%...

Пропонуємо до обговорення:
Особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг — газу, електроенергії, водопостачання, а також скрапленого газу для побутових потреб.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку на оплату ЖКП: як оформити
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:19

Как всё же оформить инвалиду 2 группы, льготу на коммуналку, переселенцу. ВПО.
rodstvenniki2024
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Модератори: Ірина_, Модератор

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