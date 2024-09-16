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Finance.ua: Як вплине
роумінговий безвіз на тарифи

Finance.ua: Як вплине роумінговий безвіз на тарифи
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 00:14

Finance.ua: Як вплине роумінговий безвіз на тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Та у яких країнах українці можуть економити більше на мобільних тарифах
Повномасштабне вторгнення рф в Україну призвело до масової міграції українців. У чужих країнах перед ними постають багато викликів — від  пошуку житла та роботи до неочікувано високих витрат на звичні речі, наприклад, на мобільний зв’язок. Тарифи українських та іноземних операторів дійсно суттєво відрізняються, тому використання роумінгу дозволяє зекономити значні суми. Розповідаємо, що це за послуга та які вигоди вона приносить українцям за кордоном.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 00:14

Что-то "Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах" по приведённой таблице не прослеживается. Не знаю где журналист у большинства Украинских операторов нашёл 3.5 евро. Как я вижу, у большой тройки от 250-270 грн. Т.е. скоре 5-6 евро. В таблице типа европейских стран (Молдова - та ещё Европа) стартует тоже плюс-минус с этой величины и половина таблицы даже подешевле будет.
moveton
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