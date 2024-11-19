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ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лип, 2025 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Деякі країни пропонують високу якість життя. Там стабільні уряди доступні товари, велика кількість можливостей працевлаштування. Також є соціальні програми та ефективні системи охорони здоров’я та освіти.
Дивися повний текст ТОП-5 найгірших країн у світі, куди не варто переїжджати (інфографіка)
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Додано: Вів 15 лип, 2025 15:16
Взагалі страшно уявити життя білих у чорних (або арабських і азійських) країнах.
Якщо вони навіть білих фермерів (на яких трималась більш-менш сучасна економіка) навіть їх зацькували і витисли з країн, то ким треба бути, аби не повторити долю тих фермерів? 🤔
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